Les fondatrices de Kwa-Films ont lancé, fin mai, une campagne de financement participatif pour la création d'une plateforme de vidéos à la demande dédiée aux films de l'Océan Indien. Cette campagne de financement a connu un franc succès. 143 contributeurs ont permis de collecter la somme de 11 220 euros soit 112% de l'objectif de départ qui était de 10 000 euros. Nous publions ci-dessous le communiqué de Kwa films

"Kwa-Films est la 1ère plateforme de vidéo à la demande des films de l’océan Indien et d’ailleurs. De l’Afrique du sud à l’Australie, en passant par le Mozambique, Madagascar, La Réunion, l’Inde.... la plateforme proposera des films courts, des longs métrages, de la fiction ou des documentaires du grand océan Indien et des régions ultra-marines, par abonnement, location ou achat.

Lire aussi : une campagne de finacement participatif pour Kwa-Films



Dans l’idée de tester l’engouement pour les cinémas de la zone et récolter des fonds supplémentaires, les co-fondatrices de KWA FILMS ont animé une campagne de financement participatif sur Ulule du 17 mai au 18 juin dernier avec l’objectif de lever 10 000 euros. Pour chaque contributeur des contreparties pratiques et ludiques : des abonnements (à vie pour les plus importants contributeurs!), des hamacs, des clés Chromecast...



- 11.220 euros récoltés -

Relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux, la campagne a atteint l’objectif des 10 000 euros trois jours avant la fin. Les 143 contributeurs ont continué à soutenir le projet, faisant monter la cagnotte à 11.220 euros à quelques heures de la fin de la campagne (...). Le montant des dons : de 5 euros à 1.000 euros pour le plus important donateur (...).

A ce jour, le plan de financement est bouclé. Le projet poursuit son développement pour une ouverture prévue dans le courant du mois d’août.



À propos de Kwa-Films

Kwa Films Indian Ocean SAS est une jeune entreprise basée sur l’île de La Réunion, avec la vocation de créer une plateforme de diffusion de films (...).



Ce projet est né du constat commun des trois fondatrices, Audrey Bacal, Julie Fioretti et Marie Trouvé, toutes trois professionnelles de la production audiovisuelle et du journalisme : des centaines d’oeuvres sont réalisées chaque année dans les différents territoires de la zone mais elles sont souvent peu connues voire inaccessibles à cause d’un manque cruel d’espace de diffusion (...)"