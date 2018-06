Mardi 19 juin 2018, c'est en présence de Béatrice Sigismeau, vice-présidente du département déléguée à la culture, que les artistes du collectif " Constellation" ont présenté une restitution de leur travail, au musée Stella Matutina à Saint-Leu, sous la forme d'un spectacle avec sur scène Pauline Thiong-Kay et Fanny Turpin devant un public d'élèves de maternalle. Les petis ont été captivés par l'histoire de Granule tout au long du spectacle. 36 élèves de petite, moyenne et grande sections étaient présents pour profiter, par petits groupes, du spectacle qui s'est déroulé tout au long de la matinée. Les artistes se sont inspirés par le site de la pointe au sel et par le thème du musée : le sel.

Le projet de résidence artistiques "Patrimoine et création" a pour objet d'amplifier la transversalité entre les champs de la culture et du social à travers la mise en place d'un dispositif de soutien à la création artistique et littéraire, notamment émergente. Tous les champs artistiques et culturels sont susceptibles d'être concernés par les résidences artistiques. La résidence permet la rencontre de l'artiste ou des artistes avec un large public, en particulier avec les publics prioritaires de notre collectivité, à travers des animations en vue de partager une expérience artistique.

La réussite des résidences d'artistes 2017, tient au talent des artistes retenus et aux moyens déployés par le Département pour leur offrir les meilleures conditions de création, aussi bien matériels que financières. Le public a déjà pu découvrir le travail réalisé par les artistes en résidence au musée Léon Dierx, au Lazaret de la grande-chaloupe, aux archives départementales, à Mascarin-jardin botannique de La Réunion.

Projet de publication :

"Ce spectacle sera proposé par Constellation aux écoles et centres aérés. A savoir qu'un projet de publication de l'histoire de "Granule" est en cours. Le travail de création de Constellation montre la diversité des publics visés et des disciplines artistiques abordées au cours des résidences artistiques qui se sont déroulées en 2017 et 2018 dans les équipements culturel du Département" précise le conseil départemental.

www.ipreunion.com