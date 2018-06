Le chanteur et compositeur Yves Duteil se produira sur l'ile ce mercredi 20 juin à la Cité des arts à 20h30. Le lendemain, il proposera un concert aux enfants réunionnais hospitalisés pour une longue durée. Hier, mardi 19 juin, il a convié la presse à l'hôtel Bellepierre pour promouvoir sa venue. Imaz Press en a profité pour lui poser quelques questions.

"Quand on écrit des chansons, on a le sentiment de porter des valeurs et des repères" confie Yves Duteil, 46 ans de carrière musicale et autant d'années d’engagement dans la cause humanitaire. Pour preuve, les bénéfices du concert prévu ce soir seront versés à l'association Louis Carlesimo dont le but est d'accompagner des enfants hospitalisés pour de longues durées.

Lui qui n'est pas venu à La Réunion depuis 40 ans, a raconté : "on a gardé le souvenir du cirque de Cilaos, du Volcan, des cascades...". Pour son concert de ce soir, l'artiste explique : "chaque spectacle est un moment unique". Regardez :

Aussi, ce mercredi 20 juin Yves Duteil interprétera des chansons "repères" et de nouvelles chansons à la Cité des arts, à Saint-Denis. Il sera accompagné d'un violoncelliste et jouera de la guitare et du piano. "Beaucoup de gens me disent +Vous avez bercé mon enfance+" a-t-il confié à Imaz Press :

Au lendemain de son concert, jeudi 21 juin, Yves Duteil se rendre à l'hôpital des enfants pour une visite et un concert.

Info : Des places sont encore disponibles pour le concert de ce soir à la Cité des arts

