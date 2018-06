Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 minutes

Dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 juin 2018, les autorités françaises ont intercepté un kwassa kwassa en pleine mer au large de Mayotte. L'embarcation de fortune se dirigeait vers l'île aux Parfums. À son bord, cinq migrants clandestins et un passeur mais surtout 550 cartouches de cigarettes de contrebandes, 2 gros paquets de tabac et 2 gros paquets de produits blanchissants pour la peau. Cet évènement est intervenu quelques heures avant l'annonce du préfet de Mayotte de la création du groupe d'enquête et de lutte contre l'immigration clandestine (gelic).

