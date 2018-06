Un groupe d'enquête et de lutte contre l'immigration clandestine (Gelic) est créé à Mayotte. L'annonce officielle sera faite par la préfecture de l'île aux parfums ce mercredi soir 20 juin 2018. La mise en place du Gelic concrétise l'un des engagements pris par Annick Giraradin, ministre des outre-mer à la suite du grand mouvement de protestation des Mahorais contre l'immigration clandestine et l'insécurité. Il s'agit de la première structure de ce type à être implantée en France

Interrogé ce mercredi matin par Imaz Press Réunion Julien Kerdoncuf, sous-préfet de Mayotte en charge de la lutte contre l'immigration, souligne "le procureur et le préfet vont annoncer la création d'un groupe d'enquête et de lutte contre l'immigration clandestin". Ce groupe sera spécialisé dans "l'aspect financier qui alimente l'immigration"ajoute le sous préfet en précisant que le Gelic remplace le Groupe d'intervention régional (Gir). Spécifiquement dédié aux trafics de drogues, aux trafics d’armes et à l’économie souterraine, cette unité était de toute façon en sommeil depuis plusieurs mois.

Lire aussi : Annick Girardin annonce de nouvelles mesures contre l'immigration clandestine et l'insécurité

Cette nouvelle structure regroupera "des compétences transverses". Elle sera composée de gendarmes, de policiers, d’agents des douanes et d’agents de l’administration fiscale. "Ce sont dix personnes qui travailleront ensemble. On lance la machine avec les autres services d’enquête" évoque le sous-préfet. Le Gelic se différencie des groupes d’enquêtes existants car " il sera spécialisé dans les enquêtes sur l’aspect financier de l'immigration clandestine. Il permettra aux enquêteurs d’aller au bout de la démarche" dit encore Julien Kerdoncuf

"Il faut s’attaquer à la racine de l’immigration, c’est-à-dire son financement, il faut donc aller plus loin dans les enquêtes sur l’aspect financier de l’immigration clandestine" termine-t-il.

La création du groupe d'enquête et de lutte contre l'immigration clandestine sera donc annoncée mercredi soir par le procureur et le préfet de Mayotte.

www.ipreunion.com