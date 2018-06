Ce mercredi 20 juin 2018, la convention du plan d'actions régional 2018-2020 en faveur de l'entreprenariat féminin à La Réunon a été signée dans les locaux de la préfecture. Les signataires sont les suivants : le président du conseil régional Didier Robert, la directrice régionale de la caisse des dépôts et consignations Nathalie Infante, le directeur commercial de la CEPAC Réunion Pierre Bonnery, le directeur général de la BNP Paribas Réunion Jean-Marc de Courson et le préfet Amaury de Saint-Quentin.

À cette occasion, les acteurs et actrices en charge de la mise en œuvre opérationnelle de ce 2ème plan d’actions régional (PAR) ont signé une charte d’engagement inscrivant dans la durée leur adhésion pour la création et la reprise d’entreprise par les femmes.

Cette séance a été ponctuée de témoignages de cheffes d’entreprises et de porteurs de projets. Les acteurs et actrices de la nouvelle convention se mobilisent autour de 4 axes à partir desquels seront développées des actions partenariales de la convention PAR 2018-2020 :

• la sensibilisation et l’accompagnement vers la création et la reprise d’entreprise par les femmes,

• le développement d’outils financiers et d’actions d’accompagnement à la médiation financière,

• la valorisation de l’entrepreneuriat féminin par la formation, la sensibilisation et la communication,

• le développement des actions dans les territoires fragiles et auprès des publics jeunes.

Un premier plan d’actions régional (PAR) signé le 17 décembre 2014 entre la préfecture, le conseil régional et la caisse des dépôts et consignations (CDC) a permis de déployer des dispositifs tels que la veille, le financement, l’accompagnement des créatrices d’entreprises, les actions de communication, la mise en réseau et la formation. Cette dynamique pour l’entrepreneuriat féminin se poursuit dans la continuité du dernier accord-cadre national du 6 octobre 2017 entre l’État et la CDC, au moyen de ce 2èmeplan d’action régional.

Considéré à la fois comme un levier de développement, de croissance, d’innovation mais aussi comme une potentielle source d’émancipation pour les femmes, l’entrepreneuriat féminin reste cependant faible à La Réunion. Le taux de femmes cheffes d’entreprise stagne depuis 2006 : seulement 30% des entreprises créées - hors micro-entrepreneurs - l’ont été par une femme. Seuls 29% des projets portés par des femmes parviennent à aboutir. Ce constat conduit à faire de la promotion de l’entrepreneuriat des femmes un axe majeur de l’action publique.