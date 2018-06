BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi 20 juin 2018



L'addiction aux jeux vidéo est une maladie : débranchez-vous, c'est l'organsation mondiale de la santé qui le dit

Passer des jours et des nuits sur sa console, et oublier de manger ou de dormir... L'addiction aux jeux vidéo a été reconnue lundi comme maladie à part entière par l'Organisation mondiale de la santé, permettant aux joueurs compulsifs de pouvoir bénéficier de soins. La Réunion n'est pas étrangère à cette problématique. Cependant, il est important de ne pas banaliser le terme "addiction", et ainsi déclarer "malades" des joueurs qui n'ont pas encore franchi certaines limites. Toujours est-il que cette reconnaissance établie par l'OMS, devrait favoriser l'accès aux soins, et notamment la prise en charge préventive de patients.

Hell-Bourg s'est bien battu au concours du "village préféré des Français"

Diffusé à 23 heures (heure de La Réunion) sur France 2 ce mardi soir 19 juin 2018, l'émission "le village préféré des Français" a passé en revue les 14 villages français en lice. Hell-Bourg, seul représentant de l'Outre-mer dans ce concours, s'est bien battu pour décrocher le titre convoité cette année. Malgré les nombreux atouts du village de Salazie, les votes n'ont pas été au-rendez-vous. L'heure tardive de la diffusion en directe de l'émission et le décalage horaire ont peut-être eu raison des téléspectateurs réunionnais.

Saint-Leu - Des millions d'euros pour remettre le réseau routier en état

Bruno Domen, maire de Saint-Leu et plusieurs conseillers municipaux ont présenté ce mardi 19 juin 2018, la programmation des travaux nécessaires pour réparer les dégâts causés au réseau routier par Berguitta et Fakir. "La remise en état des chemins de la ville est notre priorité "précise le maire Saint-Leuisen. "Après Berguitta, la commune a sollicité l'État pour le déblocage d'une aide financière à hauteur de trois millions d'euros"note Bruno Domen. Mais "d'après les services de l'État les fonds de secours ne seraient finalement que de 300 000 euros" déplore-t-il. Ces fonds n'étant pas suffisants, le maire de Saint-Leu a dû recourir à une augmentation de 5% de la taxe d'habitation. "Cette hausse n'affectera que les foyers les plus aisés de Saint-Leu" souligne l'édile en insistant "nous n'irons pas plus loin au niveau des impôts". S'agissant de Fakir, "l'État n'a pas encore pris en compte la demande de la commune" dit-il.

Kwa films : 11 220 euros collectés pour le cinéma de l'Océan Indien

Les fondatrices de Kwa-Films ont lancé, fin mai, une campagne de financement participatif pour la création d'une plateforme de vidéos à la demande dédiée aux films de l'Océan Indien. Cette campagne de financement a connu un franc succès. 143 contributeurs ont permis de collecter la somme de 11 220 euros soit 112% de l'objectif de départ qui était de 10 000 euros

La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait beau

Le ciel sera clément ce mercredi 20 juin 2018, prévoit Matante Rosina. Il y aura bien un peu de grisaille au lever du jour, mais les nuages seront battus à plate couture par le soleil "qui va briller un peu partout dans l'île" dit encore Matante. Et, prévision qui ne gâte, "nora poin tro lo van" jure la Matante