Bonjour- Voici les titres développés ce jeudi 21 juin 2018 :



C'est ce jeudi 21 juin 2018 à 21 heures (heure de La Réunion) que l'équipe de France jouera son deuxième match du Mondial, face à la modeste équipe du Pérou. Après une victoire poussive contre l'Australie, ce match ne devrait être qu'une formalité qui permettrait aux Bleus d'avoir quelques orteils en 8ème de finale. A moins que ce Mondial assez atypique pour les équipes favorites ne nous réserve une nouvelle, et désagréable, surprise.

Ce jeudi 21 juin 2018, les musiciens amateurs et professionnels investissent à nouveau l'espace public dans un esprit de rencontre et de curiosité pour l'ensemble des pratiques et esthétiques musicales. "Après 36 ans d'existence, la Fête de la musique constitue désormais le plus grand événement musical populaire et gratuit à l'échelle mondiale et concerne, grâce au réseau culturel français à l'étranger, 120 pays répartis sur les 5 continents. Les auteurs compositeurs et éditeurs de musique sont les premiers acteurs de cette fête" note la préfecgture. "La Fête de la musique est ainsi le moment privilégié pour mettre en valeur les pratiques amateurs et le dynamisme de la création musicale sur l'ensemble des territoires, ruraux ou urbains. Exceptionnellement, le soir du 21 juin, la SACEM ne perçoit pas les droits des musiciens et des artistes se produisant bénévolement aux côtés du grand public" ajoute la préfecture dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

Armand Apavou PDG du groupe éponyme, a annoncé ce mardi 19 juin 2018 son intention de céder 1 800 logements de son parc immobilier la CDC Habitat, principale actionnaire de la SIDR. L'objectif : recapitaliser le groupe Apavou toujours sous le coup d'une menace de liquidation judiciaire en raison d'un fort endettement. La cession de ces logements inquiète notamment Erick Fontaine, administrateur de la confédération nationale du logement (CNL)

Après avoir été retrouvés au large de nos côtes ce mercredi 21 mars 2018, six marins Sri Lankais ont commencé les démarches pour une demande d'asile ce jeudi 22 mars a indiqué leur avocat Maitre Mihidoiri Ali. Une demande qui se fait rare à La Réunion, classée parmi les 12 départements français recevant le moins de demandes.

Ma tante Rosina l'assure "zordi soleil partout" dès le matin. Les hauteurs de l'île seront aussi bien ensoleillées. La matante prévisionniste prévient "les température sont bien chaudes aussi, un peu au-dessus des normales saisonnières" Par contre une petite houle est à prévoir sur les côtes Ouest et Sud. Alors ma tante Rosina a-t-elle raison ?