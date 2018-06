Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 15 heures

La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs se sont réunis à nouveau sur la problématique des chemins d'exploitations endommagés. La campagne sucrière devrait commencer dans un mois, et les planteurs de toute l'île sont très inquiets. "Les chemins vont devoir être rafistolés si les agriculteurs veulent pouvoir travailler et acheminer leurs cannes. Mais certains chemins sont totalement impraticables" disent-ils.

