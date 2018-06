Pour fêter à la fois le 50ème anniversaire du brevet d'initiation aéronautique (BIA) et marquer l'année 2018, année du centenaire de la disparition de Roland Garros, le détachement air 181 " Lieutenant Roland Garros " a émis, auprès du rectorat, le souhait d'accueillir les jeunes lauréats réunionnais de la promotion 2018 du BIA. Voici le communiqué de presse des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien :

"C’est après avoir passé l’examen du BIA le 30 mai dernier que les 67 lauréats, inscrits auprès de leur établissement scolaire ou candidats libres, étaient attendus ce 20 juin après-midi pour une remise de diplôme officielle sur le parking avion du DA 181, sous le regard ému et plein de fierté de leur famille.

Mis à l’honneur, les trois " majors de promo " se sont vus remettre leur diplôme et leur relevé de notes par les autorités présidant cette cérémonie : M. MARIMOUTOU, recteur de l’académie Réunion, M. MONTOCCHIO, directeur de la sécurité de l’aviation civile et le lieutenant-colonel de BOISSESON commandant le DA181.

Quelques " parrains " du DA 181, de l’éducation nationale, de la DGAC et de l’aéroclub Roland Garros, dont son président M. GRAULICH, ont ensuite pris le relais, récompensant à leur tour les nouveaux brevetés.

Notons parmi les rangs, trois des cinq adultes lauréats du certificat d’aptitude à l’enseignement de l’aéronautique (CAEA) qui ont pu profiter de cette cérémonie et recevoir eux-aussi leur diplôme.

Quelques photos souvenirs plus tard autour des aéronefs stationnés sur le parking et les élèves et leur famille se dirigeaient vers la varangue du DA 181 où avaient lieu les festivités afin de fêter dignement leur diplôme.

Le détachement air 181 " Ltt Roland Garros " engagé depuis plusieurs années dans la promotion du BIA est en partenariat avec le lycée du même nom depuis 2017 et participe, grâce aux bons de vols offerts par l’armée de l’air -via le bureau air du centre d’information et de recrutement des forces armées - et à l’aide de la Fondation armée de l’air, à faire bénéficier les élèves BIA de cet établissement d’un vol d’une heure à l’aéroclub Garros.

Adressons d’ailleurs toutes nos félicitons au lycée Garros qui a obtenu 100% de réussite à cette session 2018 avec 6 élèves inscrits ! Félicitations à tous les 6 ! Le détachement air 181 participe également cette année à offrir 30 min de vols aux lauréats des collèges La Salle

St Michel et Alexandre Monnaie, également inscrits à l’aéroclub Roland Garros.

Cette promotion 2018 qui célèbre les 50 ans d’existence du BIA est parrainée au niveau national par Thomas Pesquet. Les heureux lauréats ont ainsi pu recevoir en sus de leur diplôme l’attestation du nom de leur prestigieux parrain."