Le CHU de La Réunion et les coordinations de prélèvements d'organes et de tissus se mobilisent le 22 juin à l'occasion de la journée nationale de réflexion sur le don d'organe et la greffe et de reconnaissance aux donneurs. De nombreuses actions seront organisées dans les quatre coins de l'île, afin de sensibiliser les réunionnais sur l'importance du don d'organe et de la greffe pour sauver des vies.

