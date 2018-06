Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 9 heures

La journée mondiale des réfugiés est célébrée ce mercredi 20 juin 2018. Si La Réunion n'est pas une terre où les demandes d'asiles se bousculent, certains y ont déjà eu recours depuis le début de l'année. Ce mercredi est donc une journée symbolique, notamment pour les six Sri-Lankais arrivés sur l'île en mars dernier et toujours dans l'attente d'une réponse de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) suite à leur demande d'asile (Photo archives)

