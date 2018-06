Ce jeudi 21 juin, dans la matinée, des usagers utilisateurs du Radier Sarda Garriga ont manifesté leur mécontentement sur l'impossibilité d'emprunter cet axe reliant le quartier de maison rouge au centre-ville. Un axe détérioré suite aux dernières intempéries. En guise de réaction, la municipalité de Saint-Louis, qui se veut rassurante, s'est exprimée. Voici son communiqué de presse :

"Nous regrettons que les élus de l’opposition profitent de cette situation pour diffuser auprès de la population des informations erronées et politiser ce sujet.

Bien entendu, nous souhaitons dire à la population que nous comprenons leur impatience dans la mesure où cette situation bouleverse les habitudes de déplacement de chacun.

Nous souhaitons rappeler avant toute chose combien Saint-Louis a été durement touchée par les intempéries qui ont frappé l’île et particulièrement notre ville de décembre 2017 à avril 2018. A la suite de ces épisodes pluvieux, le radier Sarda Garriga a été détruit à deux reprises. La première remise en état a coûté 41 000 € à la collectivité.

Les services de la ville et les entreprises privées attributaires des marchés que nous lançons travaillent d’arrache pied pour remettre en état l’ensemble du réseau routier affecté par les pluies diluviennes que nous avons connues.

En ce qui concerne plus particulièrement le pont Sarda Garriga, dès la fin de la saison des pluies, et pour tenir compte des prescriptions que nous souhaitons mettre en place, nous avons lancé une procédure de consultation des entreprises afin de remettre en place, pour le moment, un cheminement piéton et un axe routier dans le lit de la Ravine.

La construction de ces ouvrages nécessite bien entendu, puisque nous nous trouvons dans un lit de ravine, une autorisation de l’Etat pour occupation du domaine public fluvial.

La population est informée que la construction du passage piéton sera achevée ce vendredi 22/06/18 à 16h. Quant à la livraison de l’ouvrage de passage des véhicules, elle est fixée au 15/08/18 au plus tard.

Ces ouvrages sont installés dans l’attente de la construction d’ouvrages plus conséquents qui traiteront, ensemble, les principaux points noirs des trois ravines. Une étude est actuellement en cours pour déterminer l’ensemble des dimensionnements nécessaires à ces édifications et la mairie communiquera à la population, dès la fin de l’étude, les orientations qui seront prises pour les travaux de sécurisation de ces axes de circulation et qui devront être achevés début 2020."