Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 15 heures

Ce jeudi 21 juin 2018, les musiciens amateurs et professionnels investissent à nouveau l'espace public dans un esprit de rencontre et de curiosité pour l'ensemble des pratiques et esthétiques musicales. "Après 36 ans d'existence, la Fête de la musique constitue désormais le plus grand événement musical populaire et gratuit à l'échelle mondiale et concerne, grâce au réseau culturel français à l'étranger, 120 pays répartis sur les 5 continents. Les auteurs compositeurs et éditeurs de musique sont les premiers acteurs de cette fête" note la préfecgture. "La Fête de la musique est ainsi le moment privilégié pour mettre en valeur les pratiques amateurs et le dynamisme de la création musicale sur l'ensemble des territoires, ruraux ou urbains. Exceptionnellement, le soir du 21 juin, la SACEM ne perçoit pas les droits des musiciens et des artistes se produisant bénévolement aux côtés du grand public" ajoute la préfecture dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration)

