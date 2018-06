Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Mardi 19 juin, les policiers ont arrêté six personnes dans le cadre d'une enquête d'envergure sur un trafic de stupéfiants menée par la Sûreté départementale. Cette vague d'arrestations faisait suite à l'interpellation du trafiquant présumé Wilson Titus et de plusieurs de ses complices survenue en avril dernier. Ce vendredi 22 juin 2018, après 72 heures de garde à vue, les personnes interpellées en début de semaine ont été transportées au tribunal de grande instance de Saint-Denis. Elles devraient rencontrer le juge d'instruction puis passer devant le juge des libertés et de la détention qui décidera de les placer, ou non, en détention provisoire. Dans l'attente de leur procès.

