Le CHU de La Réunion s'est engagé dans le réaménagement de l'organisation des circuits de son service d'accueil des urgences de Saint-Pierre. Les travaux attendus de longue date ont démarré le mois dernier. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU

Le service des urgences de Saint-Pierre connaît une évolution constante de son activité depuis plusieurs années (de 30 000 à 47 000 passages en 10 ans), sans vraie alternative de permanence des soins, notamment en nuit profonde (à partir de minuit). Des travaux étaient donc nécessaires, afin d’améliorer la prise en charge des patients et les conditions de travail du personnel.

Si des mesures importantes ont été prises au fil des années pour améliorer les ressources humaines, la sécurité du service et la communication, la configuration des locaux restait une problématique majeure du fonctionnement du service.

Conscient des délais importants d’attente des publics accueillis et des conditions de travail sous tension pour les professionnels, le CHU a mis en place un groupe de travail réunissant les professionnels du service et la direction dans une démarche synergique.

Depuis, plusieurs mesures ont été identifiées, permettant la réorganisation spatiale et organisationnelle, dans le but de réduire les délais d’attente.

Ces mesures seront déclinées en 3 volets :

- le premier se déroule de mai 2018 à mars 2019 avec la mise en œuvre de mesures destinées à fluidifier les circuits : création de 2 filières distinctes patients valides/patients couchés et augmentation du nombre de boxes de médecine et de traumatologie,

- le deuxième, se déclinera de décembre 2019 à mai 2020 en permettant une optimisation des circuits par l’utilisation de surfaces supplémentaires (300m2),

- et enfin le dernier volet à partir de 2021 permettra la mise en œuvre d’une marche en avant et d’un meilleur accueil du public grâce à une extension du service de 850m2.