Chaque année au sein l'Université de La Réunion, une campagne emploi est menée, aboutissant notamment au recrutement des enseignants chercheurs dès le 1er septembre. En cette année 2018, une situation exceptionnelle a été rencontrée, pour 8 des 20 postes d'enseignants et d'enseignants-chercheurs mis au concours, qui a justifié que le Président de l'Université de La Réunion, Frédéric Miranville, convoque un Conseil d'Administration (CA) exceptionnel ce jeudi 21 juin 2018, pour un point d'information aux administrateurs.

En effet, des irrégularités d'ordre juridique ont été soulevées sur la forme pour la création et la composition des comités de sélection, jurys des concours. Après avoir fait procéder à des vérifications juridiques approfondies et saisi pour avis le Rectorat et le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, c'est en toute responsabilité et par souci de sécurisation de la rentrée universitaire, que le Président de l'Université de La Réunion a ce jeudi pris la décision d’arrêter la procédure de recrutement pour les 8 postes concernés.

Les missions d'enseignement afférentes à ces postes non pourvus seront assurées.

Aucun étudiant ne sera impacté par cette décision. Le choix est donné aux facultés concernées par l'annulation de ces postes de titulaires de :

• recruter un enseignant contractuel pour l'année universitaire 2018-2019

• recruter un titulaire début 2019, dans la continuité d'un enseignant contractuel engagé en septembre 2018.

Le Président de l'Université de La Réunion tient à rassurer les étudiant(e)s et leurs proches sur le bon déroulement de la prochaine rentrée universitaire, pour laquelle, l’ensemble de son équipe est mobilisée.