La 11 ème édition des courses solidaires Run Odysséa se déroulera les 3 et 4 novembre prochain à l'Etang-Salé. La manifestation sportive ouverte à tous a pour objectif de collecter des fonds pour venir en aide aux acteurs de la lutte contre le cancer du sein. Les inscriptions aux différentes courses commencent dès ce vendredi 22 juin 2018 à 10 heures sur le site internet de l'organisation. Les inscriptions sont limitées à 20 000 personnes. Ci-après, le communiqué de Odysséa Réunion :

400 femmes à La Réunion souffrent d'un cancer du sein. Odyssea est une association qui vient en aide à ces femmes à travers le financement d'actions menées par plusieurs associations locales qui oeuvrent sur le terrain pour apporter leur soutien aux malades et à leur famille. Depuis sa création en 2008, Odysséa Réunion a réuni 104 000 participants et collecté plus de 776 000 euros.

Cette année la manifestation sportive destinée à collecter les fonds pour lutter contre le cancer du sein se tiendra les 3 et 4 novembre 2018. Pour cette 11 ème édition, l'association Odyssea espère collecter 175 000 euros.

- Avant les courses Odyssea , "Octobre rose" -

Le programme de la manifestation sportive reste inchangé par rapport aux années précédentes. Cependant, pour atteindre l'objectif fixé de 175 000 euros, l'association a mis en place cette année deux autres évènements sportifs.

Le premier Odyssea de plage en ouverture d'octobre rose sera organisé cette année. Cette manifestation sera multisports avec du beach-volley, beach-tennis, sandball, beach-rugby, etc. 1000 personnes sont attendues sur la plage de l'Etang-Salé pour ce week-end d'activités.



Les trophées roses, une compétition de golf sera organisée le 28 octobre au GC Bourbon. 150 joueurs sont attendus.

- Les 3 et 4 novembre tout un programme sportif contre le cancer du sein -

Le samedi 3 novembre

Le village Odysséa ouvira dès 8h30

La course-marche de la Diversité sur une distance de 4 500 m débutera à 9h30

Cette épreuve, ouverte à toutes et à tous, est notamment accessible aux personnes à mobilité réduite, aux familles avec jeunes enfants (poussettes, trottinettes..) ou aux adeptes de la marche nordique. Elle avait attiré l’an passé 1 000 participants pour une première réussie dans un esprit familial et convivial. Les coureurs et marcheurs valides seront donc invités à y prendre part massivement. Le quota sera de 1 500 inscrits.

La zumba Odysséa Réunion

Elle sera ouverte aux adeptes des rythmes latino de plus en nombreux sur l’île et qui ont souhaité s’associer à notre cause. Ils étaient un peu plus de 300 l’an passé coachés par une troupe d’une dizaine de danseurs. Ils seront, nous l'espérons, deux fois plus cette année.

Le 10 km course nature du samedi soir débutera à 17h30

Comme l’an passé, la seule course classée ne se disputera plus uniquement sur route mais empruntera également les sentiers de la magnifique forêt de l’Etang-Salé avec un passage en lisière de l’Etang-Salé les Bains. 2000 coureurs sont attendus sur la ligne de départ.

Le reste du programme de samedi sera inchangé par rapport à l’an passé

Le dimanche 4 novembre

Le départ du 5 km randonnée sera donné à 8H30. À 10h15, le montant des dons sera annoncé et un discours clôturera la manifestation.

- Seuls les 20 000 premiers inscrits pourront participer -

Les inscriptions seront lancées ce vendredi 22 juin à 10 heures.

Elles s’effectueront, selon les conditions suivantes, dans la limite des 20 000 places disponibles sur l’ensemble des épreuves (marches, courses, zumba) sachant que l’organisation se réserve le droit d’appliquer des quotas par épreuve.

Comment s'inscrire ?

Cette année, aucune inscription ne pourra se faire par courrier. Les inscriptions sont uniquement ouvertes sur Internet

sur www.odyssea.info ou www.run-odyssea.org du vendredi 22 juin jusqu’au mercredi 10 octobre 2018 à 23h59

Tarifs d’inscription :

Courses Enfants 4 €

4,5 km de la Diversité - Zumba: 7 €

5 Km Marche/Course (samedi après-midi et dimanche): 8 €

Course nature 10 Km: 14 €

L’inscription comprend le tee-shirt de la course et le dossard. Ces inscriptions sont reversées en dons et il n’y aura pas de possibilité de remboursement.

Le retrait des dossards et des tee-shirts Odysséa Réunion 2018 se fera ensuite sur deux journées. Les samedi 27 octobre de 10h à 18h à St-Denis (lieu à déterminer) et le jeudi 1er novembre de 10h à 19h dans les jardins de la salle du Blue Bayou, forêt de l’Etang-Salé.

Spécificité d'inscription à la course nature 10 km :

L’épreuve de 10 km étant ouverte aux licenciés comme aux non licenciés, lors de l’inscription, il y aura lieu de remettre :

Pour les licenciés de la FFA: la copie de la licence en cours de validité, comportant le cachet du médecin.

Pour les licenciés d’une autre fédération et pour les non licenciés : un certificat médical de "non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition", daté de moins de 1 an ou sa photocopie certifiée conforme.

Sans la mention COURSE A PIED EN COMPETITION sur le certificat médical, l’inscription sera refusée pour des raisons de sécurité.

Les moins de 18 ans devront remettre en outre une autorisation parentale. Le parent responsable autorise le transfert à l'hôpital par un service d’urgence (Pompiers, Samu etc...) pour que puisse être pratiquée, en cas d'urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur son enfant.

Sans présentation de ces documents, les participants seront inscrits sur la Marche. Aucune inscription ne sera effectuée sans la remise de ce(s) document(s).

Inscription des groupes :

Tous les groupes bénéficieront des services suivants (regroupement de dossards, préparation des tee-shirts et dossards en amont de l’événement, facturation globale)Un tarif forfaitaire de base de 25 € HT sera appliqué pour tous les groupes au titre de frais de gestion. Ces frais de gestion devront être réglés pour validation de l’inscription du groupe au challenge.

Par ailleurs, un minimum de 10 dossards sera facturé à chaque groupe. Il ne sera procédé à aucun remboursement ou aucune annulation après la clôture des inscriptions.

Les groupes et/ou entreprises ne bénéficieront d’aucun tarif préférentiel sur l’inscription de chaque participant au sein de leur groupe et seront facturés au prix de l’inscription individuelle. Ils seront par ailleurs assurés d’obtenir des dossards pour leur groupe à partir du moment où ils se seront inscrits préalablement sur le site www.odyssea.info

Tarif préférentiel pour les bus Odysséa :

Les groupes auront l’occasion de faire appel aux Transports Mooland pour obtenir un tarif préférentiel Odysséa (-10%) mis en place par le transporteur. Renseignements auprès de Mme Allison GUMIEL au 0262 91 39 29 ou allison.gumiel@transports-mooland.fr

- La vague rose a besoin de 400 bénévoles -

Cette année encore, notre organisation aura besoin de près de 400 bénévoles afin d’assurer le bon déroulement et la sécurité

d’Odysséa Réunion.

Notre association signera de nouveau en convention avec le Lycée Vue Belle de la Saline et l'Ecole de la 2e chance qui

fourniront une main d’oeuvre de qualité. Les volontaires 2016 et 2017 seront également contactés dans les prochaines semaines par notre commission bénévoles pour de nouveau venir nous prêter main forte dans la préparation de l’événement et l’accueil des participants les 3 et 4 novembre.

Néanmoins, nous savons d’ores et déjà que nous aurons besoin de nouvelles forces vives pour nous épauler. C’est pourquoi, en parallèle à l’ouverture de la campagne d’inscriptions pour les participants, nous ouvrons également celle du recrutement des bénévoles.

