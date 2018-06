Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 49 minutes

La première édition de la semaine du e-Tourisme de La Réunion s'est achevée les 14 et 15 juin 2018 par les rencontres du e-Tourisme au Moca. Plus de 300 professionnels de l'industrie touristique réunionnaise ont répondu présent et ont participé aux séances plénières et aux ateliers organisés durant les deux jours de l'événement.

