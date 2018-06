Ci-après l'agenda des manifestations sportives du week-end du 23 et 24 juin 2018 :

Football: 8èmes de finale de la coupe de la Réunion

Les 8èmes d efinale de la coupe de la Réunion sont programmés pour ce week end avec quatre rencontres samedi et quatre autres dimanche:

St Pierroise – SDEFA samedi à 15h

Excelsior – AJS Ouest samedi à 20h

St Denis – Capricorne samedi à 20h

St Pauloise – Trois Bassins samedi à 20h

Jeanne D'Arc – Marsouins dimanche à 15h

Pl des Grègues – Ste Marie dimanche à 15h

Tamponnaise – St Louisienne dimanche à 15h

Ste Suzanne – Co St Pierre dimanche à 15h

Cyclisme: 10ème Grand Prix Stéphane Sidat

La 14ème épreuve de la saison 2018, le "Grand Prix Stéphane Sidat" aura lieu ce dimanche, organisée par le Vélo Club de l’Ouest. L'épreuve en ligne de 138,7km partira de Langevin St Joseph à midi, traversera les communes de St-Philippe et Ste-Rose, puis retour par la route des Radiers (RD 57) et le Grand Brûlé pour arriver au niveau de l’école des Lianes dans les hauts de la commune de St Joseph.

VTT: 5ème manche de la coupe régionale DH

La 5ème manche de la coupe régionale de descente aura lieu ce dimanche sur la piste de Simambry de Trois Bassins, organisée par le DH Riding Company. La 1ère manche partira à 9h00 puis la seconde 40 minutes après l'arrivée du dernier concurrent. Alexandre Sicard (RMRC) qui s'est adjugé 3 fois le scratch sur les 8 descentes de la saison, occupe toujours la 1ère place du classement et une bonne prestation de sa part dimanche pourrait bien mettre un terme aux espoirs de Jean Max Laurestant (ACPR), brillant second à seulement 30 points de la tête.

Trail: Arc-en-ciel

ILOP Sport organise sa traditionnelle course de l'Arc-en-ciel, support du championnat de la Réunion de trail, ce samedi entre Saint Paul et Saint Louis via le Maido. Le départ sera donné à 4h00 du stade de la Palmeraie pour 63km et 3500m de dénivelé positif qui emmèneront les coureurs sur les hauteurs de l'Ouest avant de redescendre vers le stade de Roches Maigres en passant par les Makes. Une fois encore, René Paul Vitry, quadruple vainqueur de l'épreuve, sera au départ parmi les 1000 participants et sera à surveiller de près.

Course: Mud Run 2ème Para

Ce samedi, à l’occasion de la Journée nationale des blessés de l’armée de Terre, le 2e RPIMa se mobilise et crée l’événement: la MUD RUN 2e PARA, course à obstacles ouverte aux civils et aux militaires, qui se déroulera à partir de 7h (premier départ 7h15) sur le site de la caserne Dupuis (Pierrefonds). Cette action sportive caritative vise à réunir des fonds (montants des inscriptions) qui seront intégralement reversés à la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre. La CABAT a pour mission de soutenir les blessés et les familles dans leur réadaptation sociale et professionnelle. Deux options de course sont proposées (âge minimum 16 ans et certificat médical obligatoire pour tous) : en équipes et en individuel.

Une épreuve type Sprint avec plus d'une quinzaine de séries d’obstacles de type force, endurance et précision, constituera le parcours à franchir, par tranche de 20 participants avec un départ toutes les quinze minutes. Des pénalités (sportives) sont prévues en cas de refus d’obstacle mais tous les participants seront récompensés.

Course: 10km de l'Hexagone

L'association Coup d'mains organise ce dimanche matin à 8h00 ses 10km en deux boucles dans les rues de St Pierre. Le départ sera donné sur le boulevard Hubert Delisle au niveau de la rue Raymond Hoareau, direction la Ravine Blanche jusqu’au rond point Luc Donat puis se diriger vers le rond point Renault par l’avenue Luc Donat et prendre la rue Marius et Ary Leblond jusqu’à la rue Augustin Archambaud pour descendre vers la rue des Bons Enfants puis prendre la rue Raymond Hoareau pour passer devant l’Hôtel de Police et continuer dans la rue Raymond Hoareau jusqu’au Boulevard Hubert Delisle pour recommencer le parcours une deuxième fois jusqu’à la rue des Bons Enfants et terminer sa course dans les Jardins de la Mairie.

Moto: Championnat régional de MX

Le championnat de motocross aura lieu ce dimanche sur le terrain du Petit Tampon à partir de 7h00. Les essais débuteront à 7h30 (10 minutes par catégorie) puis la 1ère manche à 9h30, la 2ème à 13h45 et la 3ème (pour le MX1 seulement) à 16h40.

Natation: Challenge 6

La 6ème compétition d'animation de la saison est programmée pour ce dimanche à St Joseph. Au programme, 50m/100m/200m/400m nage libre, 100m/200m Dos Brasse Papillon, 200m 4nages. Début des épreuves à 9h30.

Rugby: Championnat de France à 7

Ce week end, 60 équipes et plus de 900 joueuses et joueurs seront présents au Stade de la Méditerranée à Béziers pour se disputer le titresde champions de France de rugby à 7. La Réunion sera évidemment présente dans la catégorie Fédérale 1, avec une équipe composée de joueurs issus d'Etang Salé (8), de St Paul (4), du Chaudron (2) et de St Pierre (1): Sepho Jordan, Artigues Gaël, Roux Smith Guillaume, Sabatier Arthur, Begue Guillaume, Brabant Loïc, Cuenot Hugo, Ledez Hugo, Journe Louan, Gaetan Raïdson, Favarcq Damien, Pinana Théo, Denamiel Baptiste, Chignac Etienne, Saidou Christophe.