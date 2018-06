BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 22 juin 2018



- Mondial-2018- Ça passe pour les Bleus. la qualif' de la France au bout de la résistance

- Run Odysséa - La vague rose va déferler contre le cancer du sein les 3 et 4 novembre 2018

- Cyrille Melchior a rencontré Annick Girardin pour un passage en revue des dossiers clés de La Réunion

- Mondial-2018 de football - France 1 - Pérou 0 : c'est pas du cinéma, c'est de la photo

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie vient le soleil

Mondial-2018- Ça passe pour les Bleus. la qualif' de la France au bout de la résistance

Dans la douleur... mais ça passe: l'équipe de France s'est qualifiée pour les 8es de finale du Mondial-2018 grâce à un but de Kylian Mbappé éliminant du même coup le Pérou (1-0), jeudi à Ekaterinbourg.

Run Odysséa - La vague rose va déferler contre le cancer du sein les 3 et 4 novembre 2018

La 11 ème édition des courses solidaires Run Odysséa se déroulera les 3 et 4 novembre prochain à l'Etang-Salé. La manifestation sportive ouverte à tous a pour objectif de collecter des fonds pour venir en aide aux acteurs de la lutte contre le cancer du sein. Les inscriptions aux différentes courses commencent dès ce vendredi 22 juin 2018 à 10 heures sur le site internet de l'organisation. Les inscriptions sont limitées à 20 000 personnes.

Cyrille Melchior a rencontré Annick Girardin pour un passage en revue des dossiers clés de La Réunion

Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, a rencontré ce jeudi 21 juin la ministre des outre-mer Annick Girardin, afin de discuter des contrats de convergence et du contenu du Livre bleu issu des assises de l'Outremer. "Au cours de cet entretien, plusieurs dossiers essentiels au développement économique du département ont été abordés. La question du rééquilibrage du territoire a été évoquée avec le lancement de grands chantiers comme celui de la Route des Hauts de l'Est et celui d'une meilleure irrigation des terres agricoles de l'Est" souligne le conseil départemental.

Mondial-2018 de football - France 1 - Pérou 0 : c'est pas du cinéma, c'est de la photo

Les Bleus rejoignent donc le club des qualifiés qui compte déjà l'Uruguay et la Russie, le pays hôte. Les Incas sont recalés, tout comme l"Égypte, l'Arabie Saoudite et Maroc. La France s'est imposée sur un but de Kylian Mbappé, qui devient à 19 ans et 183 jours le plus jeune buteur français dans un tournoi majeur - Coupe du monde ou Euro. Vous avez raté ce but (si, si ça a pu arriver), vous n'avez pas tout-à-fait apprécié une phase de jeu, vous voulez revoir une action ? Pas de panique, vous êtes sur le bon site, Imaz Press vous fait revivre la rencontre en images

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie vient le soleil

Cette journée du vendredi 22 juin 2018 commencera sous un ciel nuageux et même sous des averses dans certains secteurs, affirme Matante Rosina. Mais elle dit aussi qu'après la pluie vient le beau temps et qu'il y aura un soleil triomphant dès le milieu de journée. Reste à savoir si cette chère Rosina a vu juste