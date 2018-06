Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Des consultations citoyennes sur l'Europe sont organisées en France et en Europe jusqu'en octobre 2018. Cette démarche initiée par la France et appuyée par la Commission européenne, le parlement européen, le comité économique et social européen et le comité des régions vise à recueillir les propositions des citoyens des 27 pays de l'Union européenne pour qu'ils s'engagent, débattent et proposent leur vision de l'Europe à la veille des élections européennes de 2019. Ces consultations seront organisées sur tout le territoire au plus près des citoyens, et également en ligne.

Des consultations citoyennes sur l'Europe sont organisées en France et en Europe jusqu'en octobre 2018. Cette démarche initiée par la France et appuyée par la Commission européenne, le parlement européen, le comité économique et social européen et le comité des régions vise à recueillir les propositions des citoyens des 27 pays de l'Union européenne pour qu'ils s'engagent, débattent et proposent leur vision de l'Europe à la veille des élections européennes de 2019. Ces consultations seront organisées sur tout le territoire au plus près des citoyens, et également en ligne.