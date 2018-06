Pour la saison 2 de son émission consacré au golf, l'Équipe.fr s'est rendu au Golf Club de Bourbon à l'Étang-Salé. Sur son site web, le magazine dédié au sport consacre ses colonnes aux 18 trous historiques de l'île vidéo à l'appui. L'Equipe dresse le portrait du parcours de golf, avec pour commentateur son directeur Frédéric Saugier.

L'histoire de ce parcours de golf remonte au années 1960. Frédéric Saugier a présenté le parcours le plus ancien de l'île "nous sommes ici sur le parcours le plus vieux de La Réunion. Le 9-trous Colorado est sorti de terre en 1983 alors que le Golf de Bassin Blue date, lui, de 1985. La première version du parcours du Bourbon Golf Club a vu le jour à la fin des années 60. À l'époque, le directeur de l'ONF (Office national des forêts), qui était golfeur, voulait faire un 9-trous pour protéger la forêt et faire office de pare-feu. Au début, l'association sportive a géré le parcours et le club avec peu de moyens et de membres. Un peu plus tard, nous avons eu la chance, suite à la visite d'un commissaire européen fan de golf, de pouvoir s'agrandir" a-t-il détaillé à l'Equipe.fr. Le club de golf de l'Etang-Salé compte aujourd'hui 3000 licenciés.

Voici la vidéo de l'épisode :

Retrouvez l'intégralité de l'article consacré au Golf Club de Bourbon sur le site de l'Equipe.fr