L'Union des Etudiants Réunionnais de l'Hexagone est une association qui a pour but de promouvoir la solidarité des étudiants réunionnais tout au long de leur mobilité dans l'hexagone. La mobilité est une belle expérience nécessaire à notre future intégration sur le marché du travail. Elle nous permet de développer des compétences utiles à notre carrière et à notre île. Cependant la mobilité cache une autre réalité choc culturel, dépression, difficultés d'intégrations etc. Cela peut installer une perte de confiance en soi et pousser certain à abandonner. Le combat de l'UERH est de soutenir la jeunesse réunionnaise afin que cette expérience soit profitable au plus grand nombre.

