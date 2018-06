L'aéroport de Roland Garros informe sur le trafic du mois de mai 2018. Pour le treizième mois consécutif, un record mensuel de trafic a été battu en mai à l'Aéroport de La Réunion Roland Garros. La plate-forme a accueilli 199 571 passagers le mois dernier (+9% par rapport à mai 2017), encore marqué par une très forte progression de l'activité sur l'axe métropole-Réunion (+23,3%). Plus de 112 000 passagers ont emprunté ces lignes, principalement entre les aéroports parisiens et Roland Garros. L'axe Marseille-Réunion a représenté 6% de ce trafic et les lignes en provenance de Lyon et Toulouse 0,8% chacune. Il est à noter qu'XL Airways a interrompu son activité sur La Réunion mi-mai, pendant quatre semaines, comme elle l'avait déjà fait de la mi-mars à la mi-avril.

Un pic de trafic quotidien a été enregistré le 16 mai, dernier jours des vacances scolaires réunionnaises, avec 9 690 passagers comptabilisés au départ ou à l’arrivée. Les vacances scolaires n’ont pas profité aux liaisons régionales, qui enregistrent toutes des baisses à l’exception de la ligne Réunion-Comores (+22,1%). Le trafic a reculé de 0,3% sur l’île Maurice, de 14,9% sur Madagascar (première baisse depuis le début de l’année), de 8,8% sur Mayotte, de 15% sur les Seychelles et de 18,2% sur l’Afrique du Sud. Le nombre de passagers s’est également replié sur la ligne Réunion-Guangzhou (–15%). L’activité a en revanche progressé sur Bangkok (+2,2%) et sur Chennai (+11,6%).Enfin, le nombre de passagers en transit a diminué de 14,6% sur le mois.

Dans le domaine du fret, l’activité reste orientée à la hausse, avec une progression globale de 8,5% des tonnages traités. La tendance se constate sur les marchandises débarquées (+8,4%) comme sur les expéditions (+8,6%). Le mois a également été marqué par la forte baisse du fret acheminé par avion cargo, cette activité ayant été affectée par la grève à Air France.

Sur les cinq premiers mois de l’année, le nombre de passagers progresse globalement de 11,7% par rapport à la même période de 2017. Le nombre de passagers locaux, commençant ou terminant leur voyage à La Réunion, augmente de 10,8%, pendant que le trafic de transit fait un bond de 73,5% (près de 23 000 passagers). Le fait le plus marquant reste la forte progression du trafic métropole-Réunion. Plus de 540 000 passagers ont déjà volé sur cet axe depuis le début de l’année (+23,1% par rapport aux cinq premiers mois de l’année 2017). Le trafic sur l’axe Marseille-Réunion a notamment été multiplié par trois en un an, sous l’effet de la relance d’une desserte bihebdomadaire par Air Austral à partir d’octobre 2017.Les évolutions sont plus contrastées sur les autres lignes. Des hausses sont enregistrées entre La Réunion et les aéroports malgaches (+2,5%), sur la ligne Réunion-Comores (+7,8%) et sur Guangzhou (+28,8%). Inversement, le nombre de passagers est en repli sur Maurice (–3,1%), Mayotte (–2,5%), les Seychelles (–5,9%) et l’Afrique du Sud (–22,5%), ainsi que sur les dessertes de la Thaïlande (–8,8%) et de l’Inde (–3,8%).

Le trafic de marchandises s’inscrit pour sa part à la hausse : +17,7% depuis le début de l’année. De janvier à mai, les tonnages débarqués ont progressé de 17,1% et les expéditions de 19,2%. L’activité fret bénéficie globalement des capacités supérieures offertes sur Paris-Réunion et du développement d’un trafic de transbordement en provenance d’Asie et à destination de Madagascar et de Paris.