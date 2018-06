Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Le week-end commence et il ne va pas faire très beau ce samedi 23 juin 2018. Matante Rosina dit que ces rhumatismes se sont réveillés et que cela signifie que les nuages et même la pluie sont en approche. Rosina a-t-elle raison ?

