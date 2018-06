Publié il y a 45 minutes / Actualisé le Jeudi 21 Juin à 16H28

L'exposition " Chaumière ! ", se tiendra du lundi 25 au vendredi 29 juin, dans la salle d'exposition de l'ancien Hôtel de Ville. En collaboration avec l'association Chaumière974 et l'équipe pédagogique de l'école de La Chaumière, Lerka a mené une recherche-action et une résidence en territoire scolaire sur le quartier de La Chaumière. De janvier 2015 à juin 2017, Mohamed Absoir, Chloé Robert, Hasawa et Mounir Allaoui, artistes auteurs, ont partagés avec les habitants du quartier leurs recherches et idées. De ces échanges riches et surprenants, l'équipe de Lerka a a conçue une exposition " installant" les créations vidéo de Mounir Allaoui réalisées avec la participation de Hasawa. L'ensemble se complète d'une série de masques conçue avec Chloé Robert et un choix de textes de Leïla Quillacq dis par Dominique Carrère. A noter que le jeudi 28 juin à 19h se tiendra une rencontre avec Mounir Allaoui autour de son travail dans la salle d'exposition de l'ancien Hôtel de Ville

