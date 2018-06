Ce samedi, cela fait un an que Mathieu Caizergues a disparu. Âgé de 24 ans, ce gendarme détaché de son escadron mobile de Saint-Armand-Montroud (Cher) était arrivée sur l'île de La Réunion depuis un mois et demi lorsqu'il s'est volatilisé. Il faisait une randonnée dans le cirque de Mafate avec deux hommes : un gendarme et la femme d'un gendarme. Deux témoins qui ont tardé à appeler les secours, qui ont été placés en garde à vue mais qui ont été relâchés sans être inculpés. Ce que regrette la mère du disparu, qui a accepté de se confier.

Contacté par Imaz Press Reunion le jeudi 21 juin 2018, le procureur de Saint-Denis Eric Tuffery, a affirmé : "Malheureusement, pour nous, Mathieu Caizergues est considéré comme décédé. D'ailleurs, son décès a été déclaré pour permettre à la famille d'effectuer les démarches nécessaires d'état-civil".

Disparu le 23 juin 2017 dans le cirque de Mafate, ce gendarme allait avoir 24 ans au lendemain de sa disparition. Détaché pour trois mois à la brigade de gendarmerie de La Possession, il randonnait avec deux hommes, un gendarme de Saint-Paul et le compagnon d'une militaire quand on a perdu sa trace.

Il n'est jamais arrivé jusqu'au point de rendez-vous

Selon les déclarations de ces randonneurs, Mathieu Caizergues aurait été vu pour la dernière fois, à une demi-heure de marche du parking du Maïo. Là où les trois hommes étaient censés se retrouver. Il n'est jamais arrivé jusqu'au point de rendez-vous.

En fin d'après-midi, il aurait envoyé à ses proches de France métropolitaine une photo de lui, avec une bosse sur le front, via le réseau social Snapchat. Un selfie laissant penser qu'il aurait pu faire une chute.

Partis du lieu de randonnée sans l'attendre, les deux hommes qui l'accompagnaient ont été placés en garde à vue un mois après la disparition du militaire. Durant les auditions, l'un d'eux a affirmé avoir reçu un appel de Mathieu Caizergues lui disant que tout allait bien. Mais ne le voyant pas revenir, les deux hommes ont fini par alerter les secours. Ils ont indiqué n'avoir pu le faire qu'en début de soirée, une fois de retour en ville, car leurs batteries de téléphone portable étaient déchargées.

"Ils ont menti en disant qu'ils avaient attendu Mathieu"

Ce que la mère du disparu, Delphine Caizergues ne croit pas une seule seconde : "ils ont menti en disant qu'ils avaient attendu Mathieu alors qu'ils sont allés tout de suite retrouver leur voiture. Ils l'ont abandonné dans la montagne. Je pars du principe que quand on ment c'est qu'on a des choses à cacher". Selon cette dernière, l'alerte de la diparition de son fils a été lancée bien trop tard. "Ils auraient pu appeler le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) beaucoup plus tôt, alors qu'il faisait encore jour. Pour moi, si on n'a pas retrouvé Mathieu dans les premières heures, c'est à cause de ces deux hommes".

Après leurs déclarations, les deux gardés à vue ont été relâchés, sans mise en examen. "Ils pourraient encore être mis en examen si le juge d'instruction estime avoir assez d'élément pour leur reprocher une non-assistance à personne en danger ou une autre infraction" déclare le procureur.

Lire aussi => Gendarme disparu à Mafate : Gardes à vue levées pour ses compagnons de randonnée

La mère de Mathieu Caizergues l'espère. "J'aimerais que ces deux hommes soient jugés pour non-assistance à personne en danger. Ils doivent être punis pour ne pas avoir donné l'alerte dès que possible."

Les investigations n'ont rien donné

Une fois les autorités avertis, les gendarmes du PGHM ont entamé des recherches dans le cirque de Mafate. La famille Caizergues, résidente dans le département de l'Hérault, s'est aussi déplacée sur les lieux pour participer aux investigations. D'importants moyens ont été déployés, la brigade de recherches de la gendarmerie a été saisie de l'enquête, des chiens spécialisés dans la recherche de cadavre sont venus de métropole. En vain. Les recherches n'ont rien donné. Des signalements ont été effectués mais ils n'ont pas abouti.

Lire aussi => Mathieu Caizergues aurait été vu en vie dans les hauts de Saint-Joseph

Aucun élement nouveau depuis décembre

Pour mettre toutes les chances de son côté, la famille du disparu a fait appel à un détective privé, Jean-Claude Pennino, qui a recoupé différents témoignages, repéré les lieux de la disparition… Aujourd'hui, "je ne peux pas dire que je continue à travailler sur cette affaire explique-t-il. S'il y a un élément nouveau, je le vérifie mais depuis le mois de décembre, il n'y en a aucun".

Si en novembre dernier, Delphine Caizergues espérait retrouver son fils vivant, petit à petit, l'espoir s'est estompé. Aujourd'hui, cette maman semble résignée : "Je pense qu'on a fait le tri. Quand on n'a rien, on n'a rien. La gendarmerie a fait un travail remarquable. Maintenant, il faut avancer."

"On privilégie une chute"

Un an après la disparition de son fils, l'enquête pour non-assistance à personne en danger est toujours en cours. Les recherches sur le terrain sont terminées mais "les enquêteurs continuent à réfléchir où pourrait se trouver le corps de Mathieu Caizergues ou du moins ce qu'il en reste" indique le procureur Eric Tuffery. Il ajoute : "on privilégie une chute, une fois la nuit tombée, lorsqu'il remonte au point de rendez-vous. Mais on ne sait pas où exactement. C'est bien là le problème".

Piste criminelle : "je ne préfère même pas l'imaginer"

Cette hypothèse, la famille la trouve plausible. Même si des zones d'ombre subsistent. "La plupart des témoins et des habitants de Mafate le disent : quand on tombe, il y a des objets qu'on retrouve come des lunettes, des bouts de tissu, un sac etc. Là, on n'a absolument rien trouver" affirme Delphine Caizergues qui n'ose pas envisager une seule seconde la piste criminelle. "Ce serait le pire du pire confie-t-elle. Je ne préfère même pas l'imaginer. C'est inenvisageable."

sw/www.ipreunion.com