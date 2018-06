Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Le 25 juin 2018 débutera une enquête publique sur le projet de la carrière de la Ravine du Trou Bois Blanc. Le collectif Touch Pa nout roche fondé par les riverains des trois communes concernées par l'impact de ce projet a organisé comme pour chaque enquête publique une réunion d'information à destination des habitants. Cette réunion s'est déroulée à l'extérieur de l'école Paul Hermann des Avirons. C'est pour présenter aux habitants "les risques et les détails du projet par la SCPR avec le soutien de la Région Réunion et de l'Etat" soutient le collectif. Il s'agit déjà de la troisième enquête publique lancée sur la carrière de Bois-Blanc. Elle doit se dérouler du 25 juin au 25 juillet 2018. Pour rappel,le "non" l'avait remporté lors des deux précédentes enquêtes.(photo d'archives)

Le 25 juin 2018 débutera une enquête publique sur le projet de la carrière de la Ravine du Trou Bois Blanc. Le collectif Touch Pa nout roche fondé par les riverains des trois communes concernées par l'impact de ce projet a organisé comme pour chaque enquête publique une réunion d'information à destination des habitants. Cette réunion s'est déroulée à l'extérieur de l'école Paul Hermann des Avirons. C'est pour présenter aux habitants "les risques et les détails du projet par la SCPR avec le soutien de la Région Réunion et de l'Etat" soutient le collectif. Il s'agit déjà de la troisième enquête publique lancée sur la carrière de Bois-Blanc. Elle doit se dérouler du 25 juin au 25 juillet 2018. Pour rappel,le "non" l'avait remporté lors des deux précédentes enquêtes.(photo d'archives)