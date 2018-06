BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi 23 juin 2019



- Un an après : le mystère sur la disparition de Mathieu Caizergues persiste

- Blessé par les talibans en 2008 - Mahamoudou, survivant de l'embuscade d'Uzbin, témoigne

- Saint-Paul - Du sable et un ballon sur le front de mer pour le challenge régional de beach soccer 2018

- Les baskets de luxe, une mode contagieuse et un marché en plein boom

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le triomphe des nuages

Ce samedi, cela fait un an que Mathieu Caizergues a disparu. Âgé de 24 ans, ce gendarme détaché de son escadron mobile de Saint-Armand-Montroud (Cher) était arrivée sur l'île de La Réunion depuis un mois et demi lorsqu'il s'est volatilisé. Il faisait une randonnée dans le cirque de Mafate avec deux hommes : un gendarme et la femme d'un gendarme. Deux témoins qui ont tardé à appeler les secours, qui ont été placés en garde à vue mais qui ont été relâchés sans être inculpés. Ce que regrette la mère du disparu, qui a accepté de se confier.

Une nouvelle course obstacles, la Mud Run 2e Para, se tient ce samedi 23 juin, à la caserne Dupuis, à Pierrefonds. L'objectif : collecter des fonds pour les blessés de l'armée de terre. Comme Mahamoudou, 37 ans. Militaire parachutiste, cet homme originaire de Mayotte est installé au 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine (RPIMa) de Pierrefonds depuis 2015. Blessé au bras en août 2008, alors qu'il était en mission extérieure en Afghanistan, il a accepté de nous raconter son histoire. A une seule condition : que son nom de famille ne soit pas dévoilé.

La première journée challenge régional de beach soccer se déroulera ce samedi 23 juin 2018 sur le terrain de beach soccer du front de mer de Saint-Paul. "La compétition est ouverte aux clubs et associations affiliés à la ligue réunionnaise de football (LRF), aux clubs de futsal, de foot entreprise et loisir s, aux associations sportives de beach soccer et à tout les joueurs licenciés de la LRF" souligne la LRF, organisatrice de l'événement par l'intermédiaire de sa commission du beach soccer et de sa commission régionale technique (Photo archives)

Christian, 10 ans, a 20 paires de baskets de luxe dans les placards de sa chambre dans la banlieue de New York. Maxance, qui vient d'avoir 14 ans, a demandé, sans succès, à ses parents une paire d'Adidas à 800 dollars pour son anniversaire. "On est dans un monde où les baskets, c'est limite des oeuvres d'art", dit ce jeune New-Yorkais.

Le week-end commence et il ne va pas faire très beau ce samedi 23 juin 2018. Matante Rosina dit que ces rhumatismes se sont réveillés et que cela signifie que les nuages et même la pluie sont en approche. Rosina a-t-elle raison ?