Nous vous proposons de revenir sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 18 au 12 juin 2018 :



Baccalauréat : c'est le jour J - Prêts? ... Philosophez!

A La Réunion, ce sont 12 490 candidats qui vont plancher, ce lundi 18 juin 2018, sur la première épreuve de baccalauréat : celle de philosophie. Les examens se suivront ensuite toute la semaine pour prendre fin au début du mois de juillet. L'année dernière, les lycéens avaient philosophé sur la raison, l'oeuvre d'art, la culture. Et ce, à travers les thèses de Jean-Jacques Rousseau, Michel Foucault et Thomas Hobbes. Aujourd'hui, sur quoi vont devoir pencher les candidats? Pour vous répondre, Imaz Press ne manquera pas de suivre le lancement du bac, dans un établissement de La Possession.





La Possession - Des eaux usées déversées dans la Ravine Balthazard

Ce lundi 18 juin 2018, Erick Fontaine élu de l'opposition à la mairie de La Possession a diffusé une vidéo dans laquelle il montre le déversements d'eaux usées dans la Ravine Balthazard à proximité de l'école Jules Joron de La Possession. L'élu soutient avoir interpellé la mairie concernant ce problème provoquant "pollution et odeurs nauséabondes" à proximité d'un lieu fréquenté par des enfants. Contactée par notre rédaction, la mairie de La Possession a assuré qu' "apparemment ce problème trouve sa source dans le secteur de Moulin Joli et devrait être géré par la Sédré". Elle déclare avoir toutefois "envoyé sur les lieux une équipe du distributeur en eau portable Runéo qui dessert la commune pour identifier la fuite et procéder aux travaux de réparations nécessaires". La Sédré assure que Runéo s'est chargé des réparations après l'appel de la mairie.

- Hell-Bourg s'est bien battu au concours du "village préféré des Français"

Diffusé à 23 heures (heure de La Réunion) sur France 2 ce mardi soir 19 juin 2018, l'émission "le village préféré des Français" a passé en revue les 14 villages français en lice. Hell-Bourg, seul représentant de l'Outre-mer dans ce concours, s'est bien battu pour décrocher le titre convoité cette année. Malgré les nombreux atouts du village de Salazie, les votes n'ont pas été au-rendez-vous. L'heure tardive de la diffusion en directe de l'émission et le décalage horaire ont peut-être eu raison des téléspectateurs réunionnais.

- Plan Apavou - Une cession de 1 800 logements qui inquiète

Armand Apavou PDG du groupe éponyme, a annoncé ce mardi 19 juin 2018 son intention de céder 1 800 logements de son parc immobilier la CDC Habitat, principale actionnaire de la SIDR. L'objectif : recapitaliser le groupe Apavou toujours sous le coup d'une menace de liquidation judiciaire en raison d'un fort endettement. La cession de ces logements inquiète notamment Erick Fontaine, administrateur de la confédération nationale du logement (CNL)

Mondial-2018- Ça passe pour les Bleus. la qualif' de la France au bout de la résistance

Dans la douleur... mais ça passe: l'équipe de France s'est qualifiée pour les 8es de finale du Mondial-2018 grâce à un but de Kylian Mbappé éliminant du même coup le Pérou (1-0), jeudi à Ekaterinbourg.

