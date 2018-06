BONJOUR. Voici les titres développés ce dimanche 24 juin 2018 :



- Ça s'est passé cette semaine sur ImazPress : Bac, la Possession, Hell-Bourg, Plan Apavou, Bravo les bleus

- La pa Météo France i di, sé zot i di : Début de journée ensoleillé mais quelques averses sur les pentes

- [VIDEOS] La loi entre en vigueur le 1er juillet 2018 : Vitesse limitée à 80 km/h sur nos routes, où et pourquoi ?

La vitesse est la première cause d'accidents mortelles sur les routes de France selon les statistiques de la sécurité routière. Une loi entrera en vigueur le 1er juillet prochain afin d'abaisser la vitesse à 80km/h sur les routes bidirectionnelles non séparées par un terre-plein central, jusqu'alors limitées à 90km/h. Selon le comité d'experts à l'origine de cette loi, ce sont "entre 300 et 400 vies" qui seraient sauvées par ans. Ces portions de routes présentent le plus fort de taux d'accidents mortels, soit 55%. À La Réunion, certaines portions des routes nationales seront concernées par cette limitation.

- Les bailleurs sociaux préfèrent la sensibilisation aux sanctions : Ne jetez plus vos détritus par les fenêtres

Exposer les déchets ramassés au pied de l'immeuble dans le hall d'entrée. C'est la façon dont l'office HLM de Colombes (Hauts-de-Seine) a décidé de mettre les résidents devant le résultat de ces incivilités, d'après une publication du Parisien. À La Réunion, ce manque de civisme existe aussi dans certaines résidences. Dans une note envoyée aux locataires d'une résidence SHLMR, le bailleur rappelait aux résidents que "le jet d'objets par les fenêtres et balcons est strictement interdit" sans oublier de mentionner les sanctions et risques qu'encourent les contrevenants. Imaz Press a questionné les bailleurs sociaux de l'île sur la façon dont ces incivilités sont traitées chez nous. Ceux qui ont répondu assurent "privilégier la sensibilisation et les actions associatives plutôt que de recourir aux sanctions".

- Ça s'est passé cette semaine sur ImazPress : Bac, la Possession, Hell-Bourg, Plan Apavou, Bravo les bleus

Nous vous proposons de revenir sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 18 au 12 juin 2018

- [VIDEO] Un ingénieur suédois a trouvé la solution : Voilà comment économiser 90% de l'eau d'une douche

Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de l'Express, un ingénieur suédois explique le système qu'il a inventé pour économiser l'eau de la douche. Il a créé un circuit fermé sophistiqué permettant de recycler et de réutiliser l'eau d'une douche et d'économiser 90% de l'eau utilisée.

La pa Météo France i di, sé zot i di : Début de journée ensoleillé mais quelques averses sur les pentes

Ma tante Rosina se réveille avec un beau soleil. Pas seulement devant sa porte mais partout sur l'île. Mais comme elle le sait bien, l'après-midi le tan i gate marmay. Alors les nuages gagnent du terrain. Et ma tante i mars touzour ek in parpapli.