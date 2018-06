Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de l'Express, un ingénieur suédois explique le système qu'il a inventé pour économiser l'eau de la douche. Il a créé un circuit fermé sophistiqué permettant de recycler et de réutiliser l'eau d'une douche et d'économiser 90% de l'eau utilisée.

Pendant une douche on utilise environ 10 litre d'eau par minute, soit environ 100 litres pour une seule douche.

Mehrdad Mahdjoubi a inventé la douche a circuit fermé. C'est après avoir travaillé sur le projet "Journey to Mars" avec la Nasa, cet ingénieur suédois comprend que l'eau doit aussi être préservée sur Terre.

"J'ai réalisé que dans notre routine quotidienne et que dans notre façon d'utiliser l'eau, la douche prend une place importante", soutient l'ingénieur. "La façon dont nous avons recyclé l'eau dans l'espace pour la réutiliser peut aussi être appliquée sur Terre" poursuit-il.

Il crée alors une douche à circuit fermé avec pour objectif de n'utiliser que 5 litres d'eau pour une douche. Ce circuit consiste en un recyclage de l'eau en temps réel. "Vous commencez la douche avec environ 3 litres d'eau, quand l'eau sort du pommeau de douche, elle rejoint la canalisation. Dans les canalisations, il y a des capteurs qui mesurent la qualité de l'eau. Si la qualité de l'eau est correcte, l'eau remonte jusqu'au système de purification avec des filtres, dont des filtres UV" explique l'ingénieur.

Pour ceux qui se demande si l'eau sera toujours chaude "la température est stabilisée, la qualité est à nouveau contrôlée et l'eau revient dans le pommeau de douche". Les résidus de shampoings et autres produits ne remontent pas "si la personne utilise du shampoing ou une quantité importante de contaminations non naturelles. Cette eau est évacuée et remplacée par une nouvelle eau", détaille l'ingénieur.

Selon lui, toute l'eau de la maison pourra un jour être recyclée selon le même principe.

