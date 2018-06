Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Le projet "Le Patron... c'est Nous" sensibilise les élèves de six classes de CM2 à l'Économie Sociale et Solidaire et l'entrepreneuriat (ESS). Chaque classe met en place un projet sur l'ensemble de l'année scolaire en collaboration avec une entreprise marraine et appartenant au champ de l'ESS.

Le projet "Le Patron... c'est Nous" sensibilise les élèves de six classes de CM2 à l'Économie Sociale et Solidaire et l'entrepreneuriat (ESS). Chaque classe met en place un projet sur l'ensemble de l'année scolaire en collaboration avec une entreprise marraine et appartenant au champ de l'ESS.