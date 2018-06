Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Exposer les déchets ramassés au pied de l'immeuble dans le hall d'entrée. C'est la façon dont l'office HLM de Colombes (Hauts-de-Seine) a décidé de mettre les résidents devant le résultat de ces incivilités, d'après une publication du Parisien. À La Réunion, ce manque de civisme existe aussi dans certaines résidences. Dans une note envoyée aux locataires d'une résidence SHLMR, le bailleur rappelait aux résidents que "le jet d'objets par les fenêtres et balcons est strictement interdit" sans oublier de mentionner les sanctions et risques qu'encourent les contrevenants. Imaz Press a questionné les bailleurs sociaux de l'île sur la façon dont ces incivilités sont traitées chez nous. Ceux qui ont répondu assurent "privilégier la sensibilisation et les actions associatives plutôt que de recourir aux sanctions".

Exposer les déchets ramassés au pied de l'immeuble dans le hall d'entrée. C'est la façon dont l'office HLM de Colombes (Hauts-de-Seine) a décidé de mettre les résidents devant le résultat de ces incivilités, d'après une publication du Parisien. À La Réunion, ce manque de civisme existe aussi dans certaines résidences. Dans une note envoyée aux locataires d'une résidence SHLMR, le bailleur rappelait aux résidents que "le jet d'objets par les fenêtres et balcons est strictement interdit" sans oublier de mentionner les sanctions et risques qu'encourent les contrevenants. Imaz Press a questionné les bailleurs sociaux de l'île sur la façon dont ces incivilités sont traitées chez nous. Ceux qui ont répondu assurent "privilégier la sensibilisation et les actions associatives plutôt que de recourir aux sanctions".