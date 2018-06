Kiltiroots est une association oeuvrant pour la promotion des projets artistiques dans la zone Océan Indien, et qui propose différents évènements musicaux reggae, dub, ragga et dance hall, adaptés aux besoins des lieux où se produisent les artistes (concerts - ateliers - résidences). A l'occasion de la sortie imminente du nouvel album de l'artiste Katwaly, l'association annonce sa tournée sur l'île de la Réunion.

Katawaly est un auteur compositeur et interprète. C’est un artiste engagé prônant la paix universelle. De nombreux échanges artistiques internationaux ont enrichi son interprétation d'un reggae conscient en fusionnant des vibrations roots et dance hall. Il débutera sa tournée par un showcase-acoustique le samedi 7 juillet, à L'UniKaz Café Culturel, à Saint-Pierre. D'autres dates sont à venir, pour suivre Katwaly, cliquez ici, ici, et ici.



L’association Kiltiroots est aussi à retrouver sur Facebook.