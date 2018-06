Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 22 Juin à 17H48

La vitesse est la première cause d'accidents mortelles sur les routes de France selon les statistiques de la sécurité routière. Une loi entrera en vigueur le 1er juillet prochain afin d'abaisser la vitesse à 80km/h sur les routes bidirectionnelles non séparées par un terre-plein central, jusqu'alors limitées à 90km/h. Selon le comité d'experts à l'origine de cette loi, ce sont "entre 300 et 400 vies" qui seraient sauvées par ans. Ces portions de routes présentent le plus fort de taux d'accidents mortels, soit 55%. À La Réunion, certaines portions des routes nationales seront concernées par cette limitation.

