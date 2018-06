Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Ma tante Rosina se réveille avec un beau soleil. Pas seulement devant sa porte mais partout sur l'île. Mais comme elle le sait bien, l'après-midi le tan i gate marmay. Alors les nuages gagnent du terrain. Et ma tante i mars touzour ek in parpapli. Et ou kel tan i f shé ou ?

