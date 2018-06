Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

La Tempo Danse Academy présente son 15ème grand gala de fin d'année sur le thème du célèbre film "Le Moulin Rouge". Le spectacle s'intitule " Moulin Rouge For Ever " et a lieu le samedi 30 Juin 2018, à 15h00, au théâtre du Champ Fleuri de Saint-Denis.

