Le syndicat Alliance Police nationale 974 dénonce des "dérapages sur les réseaux sociaux incitant à la haine du policier". Nous publions ci-après leur communiqué :

A plusieurs reprises nous avons constaté des publications de photos de collègues en service, accompagnées de propos outrageants styles " les chiens, les bâtards ".

Alliance police nationale ne peut plus laisser passer ce genre de propos sans réagir. Les policiers sont des hommes et des femmes qui ont pour mission de faire régner l'ordre, de faire appliquer la loi, de protéger les personnes et les biens. Ils ne sommes pas là pour se faire insulter à tout bout de champs. Le policier doit être respecter.

Alliance police nationale dénonce des propos tenus sur le site radar 974 stigmatisant les collègues " le chien partout dans la ville st denis ".

Alliance police nationale demande aux administrateurs de cette page de modérer les publications.

Alliance police nationale se réserve le droit de déposer plainte.

Cela n'est pas digne d'une personne qui porte un uniforme et qui devrait avoir des valeurs.

Voilà où mène certaines dérives sur les réseaux sociaux.

Il n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. Mais il est hors de question pour Alliance police nationale de laisser les collègues se faire insulter gratuitement.

Trop c'est trop.

ALLIANCE POLICE NATIONALE

Bureau Réunion