Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont réalisé 19 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end permettant de relever 16 délits. 100 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.La Compagnie Départementale d'Intervention des Unités Départementales a été déployée sur les différentes circonscriptions Police 210 contraventions ont été relevées, notamment pour 6 alcoolémies délictuelles avec un taux record de X mg d'alcool par litre d'air expiré. Enfin, un contrôle vitesse permettait de relever 145 excès de vitesse.Les forces des Polices locales ont également procédé à des contrôles sur les autres circonscriptions de sécurité publique, notamment à Saint-Denis permettant la constatation de 68 contraventions et délits liés à l'alcool et à la conduite sans assurance.

