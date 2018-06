Après l'engouement suscité par " le tour de l'île des handicapables en joëlettes " en 2016 et " la Grande traversée " en 2017, l'association Réunion aventures joëlettes sera sur les sentiers du 8 au 13 Juillet prochains pour une nouvelle aventure. Cette manifestation sportive permettra à une vingtaine de personnes à mobilité réduite de découvrir les magnifiques paysages de leur île. Les aventuriers prendront le départ à Grande anse pour passer ensuite par les hauts du Sud par les cirques de Cilaos, De Salazie, de Mafate puis par la totalité du chemin des anglais pour une arrivée au stade de la Redoute, soit une distance approximative de 160 km. Nous publions ci-après le communiqué de l'association :



Notre but est de faire découvrir davantage l'usage et les bienfaits des joëlettes au plus grand nombre, c'est pourquoi nous vous sollicitons pour que notre projet soit largement médiatisé.

Pour donner suite à l’immense engouement suscité par " Le tour de l’île des handicapables en joëlettes " en 2016, par " la grande traversée des joëlettes " et le Grand Raid en 2017, l’association Réunion Aventures Joëlettes s’est lancé le défi, jamais réalisé à ce jour, de traverser La Réunion de Grande anse – Petite île à Saint-Denis en empruntant les sentiers du volcan, du cirque de Cilaos, du cirque de Salazie, du cirque de Mafate et le chemin des Anglais. l’intégralité du parcours, soit environ 160 km, sera effectuée en 6 jours par une, voire deux ou trois joëlettes, selon les tronçons traversés.

Une vingtaine de personnes à mobilité réduite pourront ainsi visiter et apprécier l’intérieur de l’île comme ils ne pourront jamais le faire à cause de leur handicap. Ces personnes seront issues des différentes communes traversées et sollicitées soit, Le Tampon, Cilaos, Salazie, La Possession, Le Port et Saint-Denis. Ce projet n’est réalisable que si l’ensemble des partenaires, à savoir : l’État, les collectivités locales, les entreprises privées et les médias nous accordent leur confiance et sont convaincues, comme R.A.J, que les handicapés ont le droit de participer à une aventure humaine qui restera gravée dans leur mémoire.

Permettre à des personnes à mobilité réduite de découvrir l’intérieur de leur île par les sentiersnmontagneux en découvrant des paysages et des sites qui leurs sont habituellement inaccessibles, faire connaître davantage notre association R.A.J et les autres ayant une activité similaire, susciter de la curiosité, des motivations pour que de nouveaux volontaires rejoignent les rangs des " portés " et des " porteurs " tels sont les principaux objectifs de cette manifesation sportive. Réunion Avantures Joëlettes veut fédérer les associations de la même façon que lors du Tour de l’île des Handicapables durant lequel de très nombreux éléments extérieurs à R.A.J avaient grandement participé au succès de cette aventure.



Composition du groupe :

Une cinquantaine de porteurs de R.A.J aidés par des bénévoles et des membres d’associations participeront au projet.L'équipe se compose d'un responsable logistique. Plusieurs véhicules de sécurité équipés de gyrophares, à l’avant et à l’arrière du groupe sur les portions de route seront déployés. Enfin, une vingtaine de personnes seront portées issues des communes et associations partenaires.

Parcours

Dimanche 8 Juillet 2018 : Grande Anse – Champ de foire de la Grande ferme en passant par la Petite-Ile, le Domaine du relais, la forêt de Mont-vert, Notre Dame de la Paix et la petite ferme. -

Lundi 9 Juillet : Grande ferme – Piton sec – Mare à boue – Coteau Kerveguen – Bras sec – Cilaos.

Mardi 10 juillet : Cilaos – Col du Taïbit – Marla – Plaine des tamarins – Col des bœufs - Grand Îlet.

Mercredi 11 Juillet : Grand-Ilet - Le Bélier - Sentier Scout - Îlet à malheur.

Jeudi 12 Juillet : Îlet à malheur – Aurère – Deux bras – Rivière des galets - Le Port.

Vendredi 13 Juillet : Le Port – Camp Magloire – Grande Chaloupe – Saint Bernard - Saint Denis.