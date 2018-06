Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Initiée à La Réunion pour la première fois en 2016, la campagne " Déposez vos armes " 2018 est en cours. La préfecture et l'autorité judiciaire rappellent que, jusqu'au 31 juillet 2018, les dépôts d'armes ou munitions conservés par des particuliers sans utilité ou dans des conditions non réglementaires ne feront l'objet d'aucune poursuite administrative ou judiciaire. La remise peut être opérée par le détenteur lui-même mais aussi par toute personne résidant au foyer agissant " pour le compte du détenteur ". Elle s'effectue dans les brigades de gendarmerie ou les commissariats de police. Depuis le 1er mai 2018, 109 armes à feu, 4 armes blanches et 3 673 munitions ont été déposées.

