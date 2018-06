Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

De nombreuses initiatives de ramassage et de sensibilisation sont organisées tout au long de l'année. Et le constat est toujours le même. Les déchets s'accumulent sur l'île, dans les ravines, sur le littoral, sur les sentiers de randonnée, dans les hauts comme dans les bas. Malgré les photos et les données chiffrées collectées, ces initiatives laissent encore beaucoup de réunionnais indifférents à la problématique des déchets et des dépôts sauvages.

