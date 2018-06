Une vidéo, tournée le mardi 19 juin au large de Saint-Paul par les équipes de Cat'Alizé, fait le buzz sur internet. On y voit une baleine offrant un spectacle exceptionnel aux passagers du catamaran. Le mammifère, qui passe très près du bateau, alimente une certaine polémique : le professionnel n'aurait pas respecté la charte d'approche et d'observation responsables des mammifères marins. Ce que réfute le responsable de Cat'Alizé.

"On n'est pas responsable" se défend le gérant de Cat'Alizé qui désire rester anonyme. Pour sa défense, il déclare : "la brigade nautique Quiétude (qui veille sur les cétacés) tournent tout le temps en mer. On est très souvent contrôlé et on essaye de tous respecter la charte d'approche et d'observaton".

"On est même à l'initiative de cette charte" mise en place dès 2009, indique le responsable.

Selon lui, le jour où la vidéo a été prise, "il y avait trois opérateurs qui se situaient tous à moins de 300 mètres". Regardez :

Quelles solutions ont les professionnels face à une situation comme celle-ci? "Le bateau ne doit pas partir à moteur pour fuir la baleine alors on reste immobile" répond le gérant de Cat'Alizé. Il insiste : il est très difficile d'anticiper les mouvements des mammifères. "On peut en croise à la voile ou taper des cétacés sans le vouloir (...) Il y a aussi des moments exceptionnels comme des baleins qui allaitent sous le bateau".

Pour ce professionnel, il n'y a pas de polémique : "je n'ai pas de compte à rendre aux internautes qui pensent qu'on ne respecte pas la charte. On est content que les baleines soient là".

D'ailleurs, ces dernières semaines annoncent une saison prometteuse : "en ce moment, en moyenne, deux baleines tournent sur une zone au large de Saint-Paul". Samedi dernier, cinq baleines différentes ont d'ailleurs été vues par le Cat'Alizé.

