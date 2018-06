Dans une enquête publiée le vendredi 22 juin 2018, le magazine Capital s'intéresse aux départements d'Outre-Mer qui gaspilleraient des milliards d'euros "dans des projets hasardeux". La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique... ou encore La Réunion, sont montrées du doigt.

Selon le magazine Capital, "la métropole ne délaisse pas financièrement l'Outre-Mer. Rien que pour 2018, le gouvernement a annoncé plus de deux milliards d'euros de budget, en hausse de 4,4% sur an". Et pourtant, ces départements ultra marins gaspilleraient des milliards d'euros d'investissement dans des projets hasardeux.

Si, dans son enquête, la journaliste de Capital évoque un musée sur l'esclavage à 83 millions d'euros en Guadeloupe et un investissement de 420 millions d'euros pour une mine d'or privée en Guyane, elle cite aussi La Réunion.

La médiathèque qui "n'ouvrira jamais ses portes"

À commencer par la médiathèque de Saint-Paul qui "n'ouvrira jamais ses portes". Le magazine Capital rappelle : le bâtiment de 2 100 m2 reconnaissable par son ossature en fer et visible depuis le route des Tamarins a été revendu par l'actuelle majorité saint-pauloise à la Région pour 18 millions d'euros. Moyennant quatre millions de travaux supplémentaires, le conseil régional a décidé de transformé l'édifice en conservatoire de musique et de danse.

Aujourd'hui, le bâtiment est en grande partie vide. Ce que le collectif Cimendef n'a pas manqué de dénoncer : "c'est une incroyable gabegie financière".

Lire aussi => [VIDÉOS] Saint-Paul - Médiathèque Cimendef transformée en Conservatoire : Un kabar et une chaîne humaine pour protester

Siège social du CHU : le "chateau" qui coûte de l'argent

La journaliste de Capital, Sandrine Trouvelot, s'est aussi intéressée au CHU de La Réunion qui conserve son siège social à Saint-Paul malgré la fusion des hôpitaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre. Dans ses locaux saint-paulois, le CHU loue 500 m2 de bureaux à la Ville. Résultat : il débourserait 185 000 euros de loyer par an (ménage et entretien des espaces verts compris). "On aurait pu transformer la blanchisserie qui va être externaliser, en bureaux, mais cela aurait coûté près de 400 000 euros" justifie-t-on en interne, selon Capital.

Alors que la semaine dernière, le CHU se félicitait d'avoir réduit sa dette de près de 15 millions d'euros, Jean-Marc Velia, secrétaire syndical CFDT dénonçait le maintien du siège social à Saint-Paul. "Nous avons suffisamment de locaux dans le Sud et dans le Nord. Certaines réunions pourraient se faire là-bas. Il faut que le CHU arrête de dépenser autant d'argent à Saint-Paul. Ce sont les membres du conseil de surveillance qui ont voté pour qu'on garde ce +chateau+ qui ne sert qu'au secrétariat de la direction générale. Ca permettrait, par exemple, au CHU de faire des économies" a réagi le syndicaliste.

Lire aussi => 14,5 millions d'euros d'économie en 2017 (actualisé) : Le CHU réduit son déficit grâce à la "sueur du personnel"

Dans le cadre de son enquête, le magazine Capital aurait pu, sans complexe, évoque le chantier de la Nouvelle route du littoral qui accuse un retard considérable. Mais les travaux étant en cours, et la Région promettant encore une livraison d'ici à 2021, la gabegie financière n'est, pour l'instant, pas établie.