L'arrêté interministériel publié au Journal officiel du 22 juin 2018 a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour 15 communes de La Réunion dont Saint-André et Saint-Leu. Les mairies de ces villes accompagnerntles habitants dans leurs démarches d'indemnisation

• Saint-André :

Les familles non assurées et à faible revenu souhaitant être accompagnées dans la procédure relative au Fonds de secours pour l’Outre-mer, sont invitées à se renseigner et à récupérer les formulaires y afférents :

- à l’accueil de la Mairie du Centre-ville

Place du 2 décembre, 97440 Saint-André, Tel : 0262 58 88 88

- au CCAS

Domaine de la Vanille, 97440 Saint-André, Tel : 0262 46 39 39

- dans les mairies annexes de :

Champ-Borne : Route de Champ-Borne, 97440 Saint-André, Tel : 0262 46 00 25

Cambuston : 919 rue Cambuston, 97440 Saint-André, Tel : 0262 46 04 13

La Cressonnière : 645 rue des Longanis, 97440 Saint-André, Tel : 0262 58 80 52

- dans les pôles de services de

• Bras-des-Chevrettes

235 Chemin Vert, Bras-des-Chevrettes, 97440 Saint-André, Tel : 0262 58 80 53

• Rivière-du-Mât-les-Bas

2485 chemin Grand Canal, Rivière-du-Mât-les-Bas, 97440 Saint-André, Tel : 0262 58 80 50

• Ravine-Creuse

100 rue des Corbeilles d’Or, 97440 Saint-André, Tel : 0262 58 80 51

• Fayard

420 rue Leconte de Lisle, 97440 Saint-André, Tel : 0262 58 51 58

"La procédure relative au Fonds de secours pour l’Outre-mer concerne les biens non assurés et peut être mise en œuvre au bénéfice des particuliers sous conditions de ressources, des petites entreprises artisanales ou familiales ainsi que des exploitants agricoles. Ces derniers sont invités à se rapprocher des endroits cités ci-dessus avant le 4 juillet 2018 prédcise la mairie.

Les personnes ayant leurs biens déjà assurés doivent se rapprocher directement auprès de leurs compagnies d’assurance

• Saint-Leu :

"Les personnes physiques et morales ayant subi des dommages liés à cet événement bénéficient d'un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date de la publication de l'arrêté au journal officiel (22 Juin 2018) pour faire parvenir à leur compagnie d'assurance un état de leurs pertes" précise la mairie.

"Les personnes physiques et morales non-assurées pourront bénéficier d'une aide du fonds de secours mobilisé par l'Etat, sous certaines conditions. La Municipalité organise des permanences à l'Hôtel de Ville et dans les mairies annexes afin d’accompagner le public dans la constitution des dossiers de sinistre. La réception du public a commencé ce mardi 26 Juin" dit encore la Ville.

Mairie centrale :

• Lieu de réception : service réglementation

• Jours et horaires de permanence :

o du lundi au jeudi : de 8h à 12h15 et de 13h à 16h

o le vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 15h

Mairie annexe Piton :

• Lieu de réception : SAPPAH

• Jours et horaires de permanence :

o du lundi au jeudi : de 8h à 12h15 et de 13h à 16h

o le vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 15h

Mairie annexe de la Chaloupe :

• Lieu de réception : bureau des agents et bureau des élus

• Jours et horaires de permanence :

o du lundi au jeudi : de 8h à 12h15 et de 13h à 16h

o le vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 15h

Mairie annexe du Plate :

• Lieu de réception : bureau des agents et bureau des élus

• Jours et heure de permanence :

o du lundi au jeudi : de 8h à 12h15 et de 13h à 16h

o le vendredi : de 8h à 12h et de 13h à 15h

Numéro de téléphone pour tous renseignements : 0262 34. 66. 60 (secrétariat général)"

Pour rappel, l’état de catastrophe naturelle a été reconnue au titre des inondations et coulées de boue du 24 avril 2018 pour les communes : Les Avirons, Bras-Panon, L’Entre-Deux, L’Étang-Salé, Petite-Île, Saint André, Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Pierre, Saint Philippe, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne.

Lire aussi : Fakir - L'état de catastrophe naturelle reconnue pour 15 communes



www.ipreunion.com