Alors que les Rencontres Sportives et Culturelles des Écoles de la 2ème Chance débutent ce mardi 26 Juin 2018 à Marseille, les 6 stagiaires de l'École de la 2e chance de La Réunion (E2C) présents à cette occasion, ont profité de leur déplacement dans le Sud de la France pour se rendre au Camp des Milles à Aix-en-Provence. À l'origine de ce projet pédagogique et citoyen : un partenariat étroit entre l'E2C Réunion, EDF Réunion et la Fondation Groupe EDF.

Afin de préparer cette visite, des modules pédagogiques spécifiques ont été déployés à La Réunion en amont, de façon à susciter réflexions et débats chez les stagiaires.

Les objectifs :

- Renforcer la vigilance et la responsabilité des stagiaires face au racisme, à l'antisémitisme et à tous les fanatismes ;

- Amener les stagiaires à réfléchir sur l’importance du vote et de l’engagement citoyen ;

- Développer l’esprit critique par l’apport de connaissances historiques et culturelles.

En ce lundi 25 Juin, après avoir visité le Camp des Milles et participé à un atelier construit spécifiquement pour des jeunes en insertion, ces derniers se sentent porteurs d’un message et d’une responsabilité qu’ils manifestent chacun avec leurs propres mots.

Pour rappel, les Écoles de la 2ème Chance célébreront leur 20ème anniversaire ce jeudi 28 Juin à Marseille. Ce dispositif au modèle pédagogique novateur, est jusqu’à aujourd’hui l’un des rares à associer à la fois : remise à niveau sur les savoirs de base, accompagnement social et individualisé, mais aussi alternance en entreprises au profit de jeunes non-diplômés et très éloignés de l’emploi.

Dans le cadre de leur parcours, comme cela est le cas ici, les stagiaires accompagnés ont également la possibilité de travailler sur des projets citoyens qui permettent une meilleure compréhension de leur environnement et favorisent leur insertion sociale et professionnelle.

Compte tenu de la fragilité du public qu’elles accueillent et des phénomènes inquiétants d’intolérance et de montée des extrémismes que nous connaissons, les E2C se font un devoir de travailler sur l’engagement citoyen, la connaissance des institutions et tous ces éléments culturels et historiques qui nous rassemblent.

L'E2C Réunion, la Fondation Groupe EDF et EDF Réunion, espèrent que ce projet pédagogique portera ses fruits et permettra d’entretenir ce vivre ensemble si fragile dans des contextes socio-économiques compliqués.