Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Les chambres consulaires se sont engagées ce lundi 25 juin 2018 à travers la signature d'une convention, pour l'économie RÉELLE (Ré-Enraciner l'Économie LocaLE). Un accord à l'initiative de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de La Réunion (CPME) et de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIECCTE). L'objectif de cette dynamique : favoriser le développement en accentuant les échanges locaux.

