La Réunion est entrée dans l'hiver austral depuis le 10 juin 2018. Date à laquelle le prévisionniste de Météo France, Jacques Ecormier, a constaté une "cassure" des températures. Depuis ce jour, dans les hauts, ces dernières se situent entre 1 et 5°C. La nuit, elles peuvent descendre jusqu'à -3°C.

Généralement, l'hiver austral débute le 1er juin pour se terminer au 30 septembre. Cette année, "il a eu du mal à arriver, comme l'année dernière" explique Jacques Ecormier. Selon lui, la période est favorable à la formation des gelées blanches. Regardez :

Pourquoi le temps s'est-il raffraichi depuis le 10 juin? Jacques Ecormier répond ici :

Une baisse des températures en fin de semaine

Au cours des prochains jours, "on va vers une baisse des températures" prévient le prévisionniste de Météo France Réunion : "En altitude, on aura l'impression qu'il fait très froid".

La tendance attendue pour les trois prochains mois est la suivante : les températures devraient être supérieures à la moyenne car la température de surface de la mer est plus élevée que la normale. On notera aussi la présence d'alizés moins forts et une baisse des précipitations sur le sud-est de l'île.

C'est parti pour l'hiver austral!

En résumé, c'est parti pour l'hiver austral! "On n'a pas un hiver comme d'habitude, on n'a pas de front froid qui remonte, on n'a pas de forte houle réagit Jacques Ecormier. En revanche, il faudrait toujours un peu de pluie sur les régions du sud-est et de l'est", pour le développement de certains fruits, par exemple.

"C'est vraiment l'hiver" conclut le prévisionniste.

